Глейхенгауз: точный контент фигуристки Петросян на чемпионат России определится позднее

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, что контент чемпионки России Аделии Петросян на национальное первенство будет сформирован позже, перед чемпионатом России, всем тренерским штабом.

«Этапы серии Гран-при России прошли по-разному, каждый из них был для кого-то успешным, для кого-то — нет. Здесь очень долго можно рассуждать для каждого спортсмена индивидуально — его форма, состояние у всех разное, поэтому главное, подвести всех в хорошей форме без травм к чемпионату России, и уже там они покажут своё лучшее катание. Этапы — это, конечно, замечательно, но самое главное на данный момент у нас — чемпионат России, поэтому лучшие результаты и катание важнее показать именно там.

По поводу Аделии — последний этап для неё был неплохим, короткая программа была на очень высоком уровне, произвольная с одной ошибкой, поэтому чуть-чуть дали ей время восстановиться, но сейчас уже готовимся в обычном режиме, тренируемся, прокатываем. По точному контенту ещё будем определяться — будем усложнять или не будем и сделаем ставку на чистый прокат», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.