Глейхенгауз: у Самсонова шансы выступить на чемпионате России пока сохраняются

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о возможности двукратного чемпиона России среди юниоров Даниила Самсонова выступить на будущем чемпионате России в Омске. Ранее, на четвёртом этапе Гран-при России в Москве ему диагностировали повреждение связки голеностопа. 19-летний фигурист снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

«Даня ещё не вышел на лёд, мы его ждём. Я думаю, что это должно произойти уже в ближайшее время, потому что надо готовиться к чемпионату России. Опять же, всё будет зависеть от его самочувствия. Главное, чтобы его ничего не беспокоило и нога была полностью здоровая. Шанс, что он выступит на чемпионате России, пока сохраняется», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.