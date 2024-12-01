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«Я этого не ожидал». Глейхенгауз — о споре с Алиной Загитовой на розовую шубу

«Я этого не ожидал». Глейхенгауз — о споре с Алиной Загитовой на розовую шубу
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о споре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой на то, что при хорошем прокате Дарьи Садковой на этапах в Казани и в Москве Глейхенгауз наденет розовую шубу.

«Шубу я должен был надеть ещё розовую в Казани, но там Даша чуть-чуть ошиблась, поэтому там этого не случилось. В Москве я уже сам этого не ожидал, потому что думал, что спор уже закончен, но это было весело. Во время соревнований мы всё равно должны относиться серьёзно ко всему. Но мне кажется, что здесь это было весело, мило и никакого дискомфорта никто от этого не испытал. А для зрителей и болельщиков это было весело. Реакция, мне кажется, была на самом стадионе точно положительной», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

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