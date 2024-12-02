Глейхенгауз: Акатьева тренирует выполнение четверного тулупа к чемпионату России

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, сообщил, что чемпионка России Софья Акатьева тренирует стабильное выполнение четверного тулупа к будущему чемпионату России, который пройдёт в Омске с 18 по 22 декабря.

«Соня после соревнований приехала, мы уже всё всем штабом поговорили с ней. Сейчас она работает, мы занимаемся стабильностью четверного тулупа, потому что в любом случае он ещё не был настолько стабильным, чтобы 100% ждать выезда на соревнованиях. Мы всегда говорим, что для того, чтобы уверенно показывать элемент на старте, его нужно на тренировках делать процентов 80-90. Тогда и на старте ты будешь выходить и делать его более уверенно.

Сейчас работаем именно над стабильностью тулупа, накатываем программы. Главное, чтобы ей хватало сил на вторую половину, что нам помешало сейчас в Петербурге. Это всё равно сказывается очень часто из-за нервов, потому что, когда мы слишком сильно переживаем, нервничаем, то и силы заканчиваются быстрее. И во второй половине ноги уже не слушаются, и поэтому вылезают вот эти ошибки, которые так часто в тренировочном процессе в любом случае не проскакивают», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Напомним, на последнем этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге Акатьева не смогла попасть на пьедестал почёта, хотя занимала первое место после короткой программы. Прошлый год спортсменка почти полностью пропустила из-за травмы, успев выступить только на контрольных прокатах.