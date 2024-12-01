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Алина Загитова опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым с презентации его клипа

Алина Загитова опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым с презентации его клипа
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила фотографию с известным певцом Филиппом Киркоровым с презентации его клипа на песню «Чёрная пантера». Соответствующую публикацию спортсменка сделала на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Загитовой

«Потрясающий», — подписала фото Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Напомним, в 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.

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