Алина Загитова опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым с презентации его клипа

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила фотографию с известным певцом Филиппом Киркоровым с презентации его клипа на песню «Чёрная пантера». Соответствующую публикацию спортсменка сделала на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Загитовой

«Потрясающий», — подписала фото Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Напомним, в 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.