Депутат: Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила Правила дорожного движения 197 раз. Все штрафы, числящиеся на её машинах Porsche Macan 2020 года и BMW X6 30d 2018-го, спортсменка уже оплатила.

«Алина Загитова подаёт плохой пример. Я желаю ей не нарушать правила на дороге, ведь любое нарушение ПДД чревато авариями и тяжёлыми последствиями. Большим количеством нарушений она создаёт угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Нужно, чтобы Алина начала понимать это. У неё же безумное количество штрафов, на 500 тысяч рублей. Загитова должна понимать, что в связи со штрафами на неё могут быть наложены определённые ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жёстко. Независимо от того, насколько ты великий, известный и популярный человек, судебные приставы должны со всей строгостью относиться к таким нарушителям», – приводит слова Свищёва Metaratings.ru.