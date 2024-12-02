Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Депутат: Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

Депутат: Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД
Аудио-версия:
Комментарии

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила Правила дорожного движения 197 раз. Все штрафы, числящиеся на её машинах Porsche Macan 2020 года и BMW X6 30d 2018-го, спортсменка уже оплатила.

«Алина Загитова подаёт плохой пример. Я желаю ей не нарушать правила на дороге, ведь любое нарушение ПДД чревато авариями и тяжёлыми последствиями. Большим количеством нарушений она создаёт угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Нужно, чтобы Алина начала понимать это. У неё же безумное количество штрафов, на 500 тысяч рублей. Загитова должна понимать, что в связи со штрафами на неё могут быть наложены определённые ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жёстко. Независимо от того, насколько ты великий, известный и популярный человек, судебные приставы должны со всей строгостью относиться к таким нарушителям», – приводит слова Свищёва Metaratings.ru.

Материалы по теме
Берегись автомобиля! Загитова снова нарушает правила, но чемпионке всё прощают?
Берегись автомобиля! Загитова снова нарушает правила, но чемпионке всё прощают?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android