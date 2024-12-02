«Тройной аксель в неплохом состоянии». Фигуристка Яметова — о прыжках ультра-си

Российская фигуристка-одиночница Вероника Яметова рассказала, планирует ли вставлять прыжки ультра-си в соревновательные программы в этом сезоне.

«Мысль была. Например, тройной аксель находится у нас в неплохом состоянии, вполне рабочем. Мы даже думаем о том, чтобы уже в этом сезоне показать этот прыжок на соревнованиях, правда, пока не решили, на каких именно. С четверными всё обстоит чуть сложнее», – приводит слова Яметовой RT.

В этом сезоне Вероника Яметова завоевала две серебряные награды на этапах Гран-при России: в Казани она уступила только Аделии Петросян, в Санкт-Петербурге – Алине Горбачёвой. На обоих этапах Яметова не предпринимала попыток исполнения прыжков ультра-си.