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«Тройной аксель в неплохом состоянии». Фигуристка Яметова — о прыжках ультра-си

«Тройной аксель в неплохом состоянии». Фигуристка Яметова — о прыжках ультра-си
Вероника Яметова
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Российская фигуристка-одиночница Вероника Яметова рассказала, планирует ли вставлять прыжки ультра-си в соревновательные программы в этом сезоне.

«Мысль была. Например, тройной аксель находится у нас в неплохом состоянии, вполне рабочем. Мы даже думаем о том, чтобы уже в этом сезоне показать этот прыжок на соревнованиях, правда, пока не решили, на каких именно. С четверными всё обстоит чуть сложнее», – приводит слова Яметовой RT.

В этом сезоне Вероника Яметова завоевала две серебряные награды на этапах Гран-при России: в Казани она уступила только Аделии Петросян, в Санкт-Петербурге – Алине Горбачёвой. На обоих этапах Яметова не предпринимала попыток исполнения прыжков ультра-си.

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