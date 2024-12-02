Ирина Винер приняла участие в «Ледниковом периоде» в качестве члена жюри

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер прокомментировала участие в «Ледниковом периоде» в качестве члена жюри в одной из серий проекта.

«Когда я сюда пришла, я была поражена этому холоду, этой темноте и этим спортсменам, которые совершенно раздетые катаются на льду с таким удовольствием. Я своих детей никогда не пускала ни на лыжи, ни на коньки. Боялась, что они что-то себе повредят. Когда тренеры говорят, что художественная гимнастика вредна для здоровья, я отвечаю: «А вы идите на 8–9 часов на лёд, и пусть вас бросят в высоту на три метра». И это всё никогда не вредит здоровью! Поэтому я преклоняюсь перед всеми спортсменами, которые занимаются фигурным катанием. Счастлива, что попала на это мероприятие, на этот спектакль», — приводит слова Винер Sport24.