«Она хотела падать». Тарасова раскритиковала прокат Вали Карнавал на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова вновь раскритиковала прокат тиктокерши и певицы Вали Карнавал, которая выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым на проекте «Ледниковый период».

«Она хотела падать. Он хотел помочь ей не падать, держал её, держал… А потом думает: «Что я её держу?» И сам завалился! И вот они тут валялись. Ничего себе помарочка! Они тут [на проекте] уже три раза падали. И до этого места они сделали массу помарок. Катались не чисто», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее Тарасова уже подвергала критике катание Карнавал, отметив отсутствие у неё техники.