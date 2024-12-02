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«Она хотела падать». Тарасова раскритиковала прокат Вали Карнавал на «Ледниковом периоде»

«Она хотела падать». Тарасова раскритиковала прокат Вали Карнавал на «Ледниковом периоде»
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова вновь раскритиковала прокат тиктокерши и певицы Вали Карнавал, которая выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым на проекте «Ледниковый период».

«Она хотела падать. Он хотел помочь ей не падать, держал её, держал… А потом думает: «Что я её держу?» И сам завалился! И вот они тут валялись. Ничего себе помарочка! Они тут [на проекте] уже три раза падали. И до этого места они сделали массу помарок. Катались не чисто», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее Тарасова уже подвергала критике катание Карнавал, отметив отсутствие у неё техники.

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