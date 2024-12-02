Чемпионы мира Стеллато-Дудек и Дешам снялись с финала Гран-при ISU

Чемпионы мира 2024 года канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам снялись с финала Гран-при ISU по фигурному катанию в спортивных парах. Их заменили итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержали немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

На финале в спортивных парах выступят Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия), Сара Конти/Никколо Мачи (Италия), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) и Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).