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Алина Загитова призналась, что увеличила губы

Алина Загитова призналась, что увеличила губы
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы.

– Как ты справляешься с этим хейтом?
– Всё просто. Прихожу домой к родным, близким и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила – вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья, — сообщила Загитова на премии «Звёзды хайпа».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.

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