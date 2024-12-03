Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы.

– Как ты справляешься с этим хейтом?

– Всё просто. Прихожу домой к родным, близким и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила – вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья, — сообщила Загитова на премии «Звёзды хайпа».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.