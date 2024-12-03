Аделина Сотникова заявила об опустошении после съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о сложностях, которые испытывает из-за участия в «Ледниковом периоде». Там она выступает в паре с любителем Григорием Сперанским.

«Сейчас у меня просто опустошение, эмоций всё равно много отдаёшь, потому что хочется вытаскивать до победного, но эмоций, честно говоря, нет. Казалось бы, наоборот, должны быть, а вот я сейчас откатала и понимаю, что просто пусто», — приводит слова Сотниковой ТАСС.

Ранее спортсменка поделилась новостью о полученной травме в ходе проекта. Отметим, что Сотникова объявила о завершении карьеры весной 2020 года, хотя перед этим уже несколько лет не соревновалась.