Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин: рассуждения о допуске на международные турниры ни к чему не приводят

Степанова и Букин: рассуждения о допуске на международные турниры ни к чему не приводят
Александра Степанова и Иван Букин
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выразили надежду, что запрет на выступление на международных турнирах будет снят в олимпийском сезоне.

— Международная федерация плавания уже допустила российских пловцов в нейтральном статусе. Как вы думаете, допустит ли ISU нас в следующем сезоне?

Степанова. Ничего не знаем. Мы уже столько передумали.

Букин. Сейчас нет никаких разговоров об этом, нет никаких предпосылок, так что мы будем ждать официальную информацию. Только по ней уже будем как‑то комментировать, потому что сейчас это просто рассуждения, а рассуждения ни к чему не приводят. Мы хотим, мы надеемся. А уже решают те люди, которые отвечают конкретно за это, — сказали фигуристы в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов к международным стартам, начиная с олимпийского сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Аделина Сотникова заявила об опустошении после съёмок «Ледникового периода»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android