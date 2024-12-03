Степанова и Букин: рассуждения о допуске на международные турниры ни к чему не приводят

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выразили надежду, что запрет на выступление на международных турнирах будет снят в олимпийском сезоне.

— Международная федерация плавания уже допустила российских пловцов в нейтральном статусе. Как вы думаете, допустит ли ISU нас в следующем сезоне?

Степанова. Ничего не знаем. Мы уже столько передумали.

Букин. Сейчас нет никаких разговоров об этом, нет никаких предпосылок, так что мы будем ждать официальную информацию. Только по ней уже будем как‑то комментировать, потому что сейчас это просто рассуждения, а рассуждения ни к чему не приводят. Мы хотим, мы надеемся. А уже решают те люди, которые отвечают конкретно за это, — сказали фигуристы в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов к международным стартам, начиная с олимпийского сезона-2025/2026.