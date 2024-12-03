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Олимпийские чемпионы танцоры Пападакис и Сизерон объявили о завершении спортивной карьеры

Олимпийские чемпионы танцоры Пападакис и Сизерон объявили о завершении спортивной карьеры
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Французские танцоры на льду, олимпийские чемпионы 2022 года Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила радиостанция «France Info».

Напомним, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приостановили карьеру после победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Там спортсмены установили новый мировой рекорд, набрав в сумме 226,61 балла. Второе место тогда заняла российская пара Синицина/Кацалапов.

Отметим, что французский дуэт также выиграл пять чемпионатов мира, пять чемпионатов Европы и завоевал серебряную медаль на Играх-2018. Последний раз они выходили на старт на чемпионате мира — 2022 в Монпелье.

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