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Пападакис/Сизерон: мы не могли и мечтать о лучшей карьере. Это было прекрасное время

Пападакис/Сизерон: мы не могли и мечтать о лучшей карьере. Это было прекрасное время
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Французские танцоры на льду, олимпийские чемпионы 2022 года Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон прокомментировали решение о завершении спортивной карьеры.

«Мы не могли и мечтать о лучшей карьере. С огромной благодарностью мы решили перевернуть страницу. Огромное спасибо нашим зрителям за удовольствие, которое мы вместе разделили на льду. Это было прекрасное время», — приводит слова Пападакис и Сизерон France Info.

«Я хочу продолжить кататься на коньках ещё очень долго, но также мечтаю научиться чему-то новому, повеселиться. Может быть, будут мои собственные шоу. Я также хотела бы заниматься чем-то в других художественных кругах, даже не связанных с фигурным катанием. Писательство, театр, музыка — всё это мне очень нравится. В будущем хотелось бы немного смешать все свои увлечения», — добавила Пападакис.

Напомним, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступали после победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). В активе французского дуэта по пять золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также серебряная медаль на Играх-2018.

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