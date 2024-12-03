Стало известно, почему Мишина и Галлямов пропустили финал Кубка Санкт-Петербурга

Стало известно, почему чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступили в финале Кубка Санкт-Петербурга, который проходит 3 и 4 декабря в Академии фигурного катания.

«В связи с простудой Саши после этапа Гран-при в Петербурге пришлось изменить план участия в соревнованиях. Пришлось подлечиться, поэтому участие в финале Кубка пришлось отменить», — приводит слова тренера пары Тамары Москвиной ТАСС.

Следующим соревнованием для пары станет чемпионат России — 2025, который пройдёт с 18 по 22 декабря в Омске. Там спортсмены будут бороться за золото со своими главными соперниками — Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые тренируются в штабе Этери Тутберидзе.