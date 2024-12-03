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Фетисов — Костомарову: ты пример того, что нельзя опускать руки и сдаваться

Фетисов — Костомарову: ты пример того, что нельзя опускать руки и сдаваться
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Двукратный олимпийский чемпион бывший хоккеист Вячеслав Фетисов обратился к олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, назвав его «примером» для окружающих.

«Сегодня пример тех, кто имеет успех, очень важен. Чтобы люди могли понимать, что опускать руки, сдаваться — это не то, что даст тебе радость от жизни. Это очень важно.

Порой хочется? Да, конечно, но это как раз и делает нас сильнее. Ты как раз тот самый пример. Ещё раз с огромным уважением, восхищением, любовью. Красавчик», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации.

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