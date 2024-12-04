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Гуменник — о чемпионате России: нужно готовиться к тому, чтобы делать пять четверных

Гуменник — о чемпионате России: нужно готовиться к тому, чтобы делать пять четверных
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Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник заявил, что к чемпионату России готовит контент с пятью четверными.

— Конечно, без падений было бы лучше. Но после неудачи в короткой программе я сам себе в голове сменил настройку как раз с тем, чтобы не быть подавленным. Если ориентируешься в первую очередь на занятое место, а оно — седьмое, это не очень приятно. Вот и решил сконцентрироваться на выполнении сложного контента.

— На пяти квадах?
— Скорее на том, чтобы исполнить лутц и флип, а потом уже смотреть, что и как делать дальше. Это сильно меня воодушевляло, и я понимал, что такой настрой способен привести к лучшему результату. Не скажу, что поставленная задача была полностью выполнена, но первые шаги в этом направлении сделаны неплохо. Я впервые соединил лутц и флип в одной программе, впервые выкрутил пять четверных, а главное, почувствовал в себе силы в скором времени катать программу с таким контентом чисто.

— Я правильно понимаю, что на чемпионате России в Омске вы намерены замахнуться именно на такой набор прыжков?
— Да.

— Многие, знаю, предпочитают не идти на максимальный риск на главном старте сезона.
— Возможно, в моём случае это будет оправданно. Готовиться по-любому нужно к тому, чтобы делать пять четверных. Если вдруг что-то пойдёт не так, всегда можно оставить четыре, — приводит слова Гуменника RT.

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