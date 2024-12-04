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ФФКР представила дизайн медалей чемпионата России

ФФКР представила дизайн медалей чемпионата России
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Федерация фигурного катания России (ФФКР) показала медали чемпионата страны. Они будут изготовлены из латуни и покрыты никелем и медью. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба ФФКР

«Дизайн обусловлен космической тематикой проведения чемпионата и слоганом «Омск — ты просто космос!». Медаль имеет один центральный вращающийся элемент и статическое кольцо, имитирующее кольца планет.

На наградах разместятся логотипы Ростелеком — чемпионата России по фигурному катанию и Федерации фигурного катания на коньках России», — говорится в сообщении организации.

Напомним, чемпионат России — 2025 пройдёт с 19 по 22 декабря в Омске.

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