«Катались с бубном, с бутафорским оружием». Боброва – о программах фигуристов-любителей

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» вместе с Кирой Гончарь обсудили программы фигуристов-любителей.

Боброва: Интерпретация – это творческая программа. По правилам мы можем использовать театральную историю – какой-то яркий костюм, минимальный реквизит. Есть чёткие правила, как с этим реквизитом работать: нельзя его класть посреди льда, можно вешать или передавать тренеру, нельзя швырять реквизит в зрителей. Если кладёшь на бортик реквизит, а он от дуновения ветра упал, судья может засвистеть, потому что это опасность и ты за это получишь штраф. Ты не можешь с собой рояль вытащить на лёд, потому что это уже крупногабаритный реквизит.

Гончарь: У меня была шляпа, и я её так туго затягивала, переживала, что она слетит, и рубец от шляпы двое суток был. Хорошо, что интерпретация была у меня вторым танцем, а то я бы на произвольный вышла бы вот с этим рубцом. Переживала, что она упадёт, в программе же ласточка, вращения…

Боброва: У нас катались с бубном, с бутафорским оружием – настоящее оружие нельзя, колюще-режущие предметы нельзя, только бутафорское. Если катаешь какую-нибудь воительницу, это всё достаётся.