Боброва назвала фамилии известных фигуристов, которые катаются в парах с любителями

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» вместе обсудили выступления фигуристов-любителей. Олимпийская чемпионка — 2018 в командных соревнованиях рассказала, что Александр Энберт и Георгий Куница выступают в категории «мастер-микст».

Журанков: Кто из известных фигуристов катается в категории «мастер-микст»?

Боброва: Кира Гончарь катается с Андреем Депутатом, моим мужем. Есть Ирина Сахно, которая катается с Александром Энбертом. Есть Ольга Романова, которая катается с Георгием Куницей. Вот тебе известные фамилии, которые знает зритель. Есть мастера спорта, которые занимались парным катанием, танцами на льду, они считаются профессионалами, и они катаются с любителями.