Фигурист Карпов — о Лиге чемпионов: выбрали капитаном Кондратюка, он был самым активным

Фигурист Алексей Карпов, выступающий в паре с Алисой Блинниковой, высказался о Лиге чемпионов. Пара Блинникова/Карпов попала в команду «Байкальские нерпы», капитаном которой является Марк Кондратюк.

«Формат интересный. Мы, как и многие, наверное, до сих пор до конца не разобрались, как это работает, с учётом того, что в нашей команде две спортивные пары. Пока не понимаем, что будет происходить потом.

А так нашей команде вполне комфортно. Многие ребята знакомы, неплохо общались и до этого, с московскими ребятами знакомимся. Вместе работаем, что-то придумываем, завтра будет результат нашей совместной работы.

Как выбирали капитана? Выбор был как будто бы прост, выбрали Марка, потому что он был самым активным, собрал нас всех вместе, заставил нас что-то делать, мы решили, что это будет Марк (улыбается). Марк надеялся, что это будет Ваня Букин», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.