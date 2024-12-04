«Идея интересная, пока ещё разбираемся». Фигуристка Гущина — о формате Лиги чемпионов

Фигуристка Ксения Гущина высказалась о Лиге чемпионов. Спортсменка попала в команду «Дальневосточные Леопарды», капитаном которой является Роман Савосин.

«Идея интересная, пока ещё только разбираемся, пробуем. Мне кажется, у нас получилась дружная команда, надеюсь, будем на хороших местах.

Как выбирали капитана? Кто хотел, предложил свои кандидатуры, мы уже выбирали из тех, кто хотел. В челленджах пока поучаствовать не удалось, но желание есть», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее проект «Лиги чемпионов фигурного катания» объявил о проведении специального челленджа для участников. Капитаны команд должны будут представить специальные видеовизитки, которые оценят болельщики и судьи — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.