Фото: Алина Загитова в блестящем платье на мероприятии «YAM session 2024»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото с мероприятия «YAM session 2024».

Фото: страница загитовой в социальных сетях

«Вчера была на большом мероприятии Яндекс музыки «YAM session 2024», где подвели музыкальные итоги года», — подписала публикацию Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.