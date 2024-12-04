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Артур Даниелян рассказал, как Галлямов стал капитаном команды «Тихоокеанские сивучи»

Артур Даниелян рассказал, как Галлямов стал капитаном команды «Тихоокеанские сивучи»
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Российский фигурист Артур Даниелян оценил команду «Тихоокеанские сивучи», за которую он будет выступать в рамках Лиги чемпионов.

«Мне кажется, я попал в прекрасную команду с прекрасными ребятами. Просто очень рад, до сих пор не понимаю, что к чему, но делаю всё, что от меня требуется. Если приношу какую-то пользу, я рад», — заявил Даниелян.

— Как выбирали капитана?
— Провели голосование, пришли к общему выбору, это Александр Галлямов.

— Удалось ли поучаствовать в челленджах?
— Скоро всё узнаете, совсем недолго осталось, — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее проект «Лиги чемпионов фигурного катания» объявил о проведении специального челленджа для участников. Капитаны команд должны будут представить специальные видеовизитки, которые оценят болельщики и судьи — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.

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