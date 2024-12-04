Фурсова — о Лиге чемпионов: в челленджах пробовала участвовать, но возьмут не меня

Российская фигуристка Людмила Фурсова рассказала об участии в Лиге чемпионов. Спортсменка попала в команду «Забайкальские манулы», капитаном которой является Дмитрий Алиев.

«У нас прекрасная команда, есть общий чат, все общаемся. В челленджах пробовала участвовать, но понятно, что возьмут не меня, мальчики намного лучше всё отпрыгают с четверными. Но я тоже сделала попытку.

Как выбирали капитана команды? Было голосование, обсуждали, кто лучше подойдёт на эту роль, и выбрали Дмитрия Алиева», — передаёт слова Фурсовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее проект «Лиги чемпионов фигурного катания» объявил о проведении специального челленджа для участников. Капитаны команд должны будут представить специальные видеовизитки, которые оценят болельщики и судьи — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.