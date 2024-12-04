«У нас все ребята очень крутые». Зонов — о команде «Алтайские аргали»

Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов оценил команду «Алтайские аргали», за которую он будет выступать в рамках Лиги чемпионов. Капитаном коллектива станет Макар Игнатов.

«Всё получилось скомкано, быстро и резво, мне написала Ира Хавронина, добавила меня в нашу общую группу. В ней был создан опрос и мы выбирали капитана. Выбирали его из всех.

Насчёт челленджей уже скоро всё станет известно, а завтра смотрим презентацию. Как проходила съёмка? Что-то, например, снимали на тренировках, объединяли потом это всё.

У нас все ребята очень крутые, команда достаточно сплочённая. Каждый день что-то обсуждаем, что-то решаем, выбираем. Как было со сценарием презентации, с челленджами – каждый что пробует, предлагает. Всё идёт хорошо и сплочённо», — приводит слова Зонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.