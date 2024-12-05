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Новый сезон «Ледникового периода» выйдет в эфир Первого канала 14 декабря

Новый сезон «Ледникового периода» выйдет в эфир Первого канала 14 декабря
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Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» состоится в эфире Первого канала 14 декабря, начало в 18:20. Очередной эпизод проекта с участием российских фигуристов выйдет под названием «Народный ледниковый», следует из программы на сайте телеканала.

В новом сезоне телешоу в пары вместе с профессиональными спортсменами встанут любители. Всего будет 14 дуэтов. Аделина Сотникова, например, будет выступать с актёром Григорием Сперанским, Никита Кацалапов с певицей и телеведущей Валей Карнавал, Татьяна Тотьмянина с певцом Александром «Т-Killah» Тарасовым, а Дмитрий Соловьёв с гимнасткой Диной Авериной.

Напомним, съёмки проекта начались ещё в октябре этого года.

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