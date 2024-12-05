Роднина — о снятии санкций: всё идёт к тому, что нас допустят на Олимпиаду-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала своё мнение касательно перспектив российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2026.
«Многие международные федерации принимали решение об отстранении россиян под давлением. Они делали это не столько против своей воли, сколько против здравой логики.
Думаю, всё потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. Конкуренты просто соскучились уже по российским спортсменам. Они действительно не могут без нас, поэтому начинают возвращать сейчас. Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес», – сказала Роднина порталу Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что российским ски-альпинистам дадут возможность отобраться на Олимпиаду-2026 в Милане при выполнении всех условий нейтралитета от МОК. Этот вид спорта дебютирует в программе Игр.