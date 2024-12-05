Роднина — о Загитовой: законы едины для всех граждан. Она должна оставаться безнаказанной?

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в течение 2024 года.

«У нас правила единые для всех граждан Российской Федерации. Играет ли её популярность роль в том, что её больше обсуждают, чем других, менее популярных людей? Это усугубляет её положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, ещё раз повторюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей?

Не знаю, особенно что, но факт остаётся фактом. Она находится под более пристальным наблюдением из-за поклонников? При чём тут поклонники, молодой человек? Правила и законы едины для всех граждан РФ, поклонники тут ни при чём», — цитирует Роднину портал «ВсеПроСпорт».

Ранее к родителям Алины Загитовой с просьбой повлиять на поведение дочери обратилась бывшая конькобежка, ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова.