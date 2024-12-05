Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сотрудник WADA сравнил Тутберидзе с Круэллой

Сотрудник WADA сравнил Тутберидзе с Круэллой
Аудио-версия:
Комментарии

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг сравнил заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с персонажем Disney Круэллой Де Виль. Круэлла появлялась в таких проектах студии, как мультфильм «101 далматинец» и полнометражный фильм «Круэлла».

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но я заметил, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль. Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», — приводит слова Янга ТАСС.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года, вследствие чего сборная России лишилась командного золота в фигурном катании. Россиянам присудили бронзу.

Материалы по теме
Роднина — о снятии санкций: всё идёт к тому, что нас допустят на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android