Сотрудник WADA сравнил Тутберидзе с Круэллой

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг сравнил заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с персонажем Disney Круэллой Де Виль. Круэлла появлялась в таких проектах студии, как мультфильм «101 далматинец» и полнометражный фильм «Круэлла».

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но я заметил, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль. Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», — приводит слова Янга ТАСС.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года, вследствие чего сборная России лишилась командного золота в фигурном катании. Россиянам присудили бронзу.