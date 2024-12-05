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Китайцы Чжан и Хуан выиграли короткую программу на финале Гран-при ISU среди юниоров

Китайцы Чжан и Хуан выиграли короткую программу на финале Гран-при ISU среди юниоров
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Китайцы Цзясюань Чжан и Ихан Хуан выиграли короткую программу среди спортивных пар на финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 62,94 балла.

Второе место заняли канадские фигуристы Жазмин Десрошер и Киран Трэшер, получившие от судей 55,28 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Оливия Флорес и Люк Ванг с результатом 52,04 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Юниоры. Пары. Короткая программа
05 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Окончено

Финал Гран-при ISU, юниоры. Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (Китай) — 62,94 балла.
  2. Жазмин Десрошер и Киран Трэшер (Канада) — 55,28.
  3. Оливия Флорес и Люк Ванг (США) — 52,04.
  4. Роман Телемак и Люка Кулон (Франция) — 51,34.
  5. Саэ Симидзу и Лукас Цуёси Хонда — 50,20.
  6. Жюлия Кваттрокки и Симон Демаре — 47,70.
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