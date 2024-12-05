Китайцы Чжан и Хуан выиграли короткую программу на финале Гран-при ISU среди юниоров

Китайцы Цзясюань Чжан и Ихан Хуан выиграли короткую программу среди спортивных пар на финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 62,94 балла.

Второе место заняли канадские фигуристы Жазмин Десрошер и Киран Трэшер, получившие от судей 55,28 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Оливия Флорес и Люк Ванг с результатом 52,04 балла.

Финал Гран-при ISU, юниоры. Спортивные пары. Короткая программа: