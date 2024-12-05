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Симада выиграла короткую программу в финале юниорского Гран-при ISU, в топ-3 только японки

Симада выиграла короткую программу в финале юниорского Гран-при ISU, в топ-3 только японки
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя японская фигуристка Мао Симада вышла в промежуточные лидеры финала юниорской серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу Симады международные судьи оценили в 73,72 балла.

Стоит отметить, что Симада значительно оторвалась от своих конкуренток и соотечественниц Каоруко Вады (67,77 балла) и Ами Накаи (67,26 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Девушки. Короткая программа
05 декабря 2024, четверг. 19:40 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
73.72
2
Каоруко Вада
Япония
67.77
3
Ами Накаи
Япония
67.26

Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при ISU, Гренобль. Девушки. Короткая программа:

  1. Мао Симада (Япония) — 73,72 балла;
  2. Каоруко Вада (Япония) — 67,77;
  3. Ами Накаи (Япония) — 67,26;
  4. Ихань Ван (Китай) — 64,52;
  5. Юсеонг Ким (Южная Корея) – 64,42;
  6. Стефания Гладки (Франция) — 62,31.

Произвольные программы в рамках финала Гран-при ISU девушки представят завтра, 6 декабря.

Отметим, что Симада два года (2022, 2023) подряд выигрывала финал юниорской серии Гран-при ISU.

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