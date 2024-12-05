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Симада выиграла короткую программу в финале юниорского Гран-при ISU, в топ-3 только японки

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя японская фигуристка Мао Симада вышла в промежуточные лидеры финала юниорской серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу Симады международные судьи оценили в 73,72 балла.

Стоит отметить, что Симада значительно оторвалась от своих конкуренток и соотечественниц Каоруко Вады (67,77 балла) и Ами Накаи (67,26 балла).

Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при ISU, Гренобль. Девушки. Короткая программа:

Мао Симада (Япония) — 73,72 балла; Каоруко Вада (Япония) — 67,77; Ами Накаи (Япония) — 67,26; Ихань Ван (Китай) — 64,52; Юсеонг Ким (Южная Корея) – 64,42; Стефания Гладки (Франция) — 62,31.

Произвольные программы в рамках финала Гран-при ISU девушки представят завтра, 6 декабря.

Отметим, что Симада два года (2022, 2023) подряд выигрывала финал юниорской серии Гран-при ISU.