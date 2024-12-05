Симада выиграла короткую программу в финале юниорского Гран-при ISU, в топ-3 только японки

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя японская фигуристка Мао Симада вышла в промежуточные лидеры финала юниорской серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу Симады международные судьи оценили в 73,72 балла.
Стоит отметить, что Симада значительно оторвалась от своих конкуренток и соотечественниц Каоруко Вады (67,77 балла) и Ами Накаи (67,26 балла).
Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при ISU, Гренобль. Девушки. Короткая программа:
- Мао Симада (Япония) — 73,72 балла;
- Каоруко Вада (Япония) — 67,77;
- Ами Накаи (Япония) — 67,26;
- Ихань Ван (Китай) — 64,52;
- Юсеонг Ким (Южная Корея) – 64,42;
- Стефания Гладки (Франция) — 62,31.
Произвольные программы в рамках финала Гран-при ISU девушки представят завтра, 6 декабря.
Отметим, что Симада два года (2022, 2023) подряд выигрывала финал юниорской серии Гран-при ISU.