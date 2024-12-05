Американский журналист отрицает связь допингового дела Валиевой и отстранения россиян

Американский журналист Джеки Вонг высказался о возможном влиянии допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой на отстранение российских фигуристов.

– Влияет ли допинговая история Камилы Валиевой на снятие санкций с российских фигуристов?

– Запрет ISU на участие фигуристов из России и Беларуси в соревнованиях был связан с украинскими событиями, так что история Валиевой на него не повлияла.

– Какие перспективы видите в вопросе возвращения россиян на международную арену? И что ждет их после возвращения?

– Понятия не имею. Не могу сказать, что я когда-либо хорошо предсказывал действия ISU, – рассказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на 4 года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте на «Чемпионате» завтра в 8:00 по московскому времени.