Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский журналист отрицает связь допингового дела Валиевой и отстранения россиян

Американский журналист отрицает связь допингового дела Валиевой и отстранения россиян
Камила Валиева
Аудио-версия:
Комментарии

Американский журналист Джеки Вонг высказался о возможном влиянии допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой на отстранение российских фигуристов.

– Влияет ли допинговая история Камилы Валиевой на снятие санкций с российских фигуристов?

– Запрет ISU на участие фигуристов из России и Беларуси в соревнованиях был связан с украинскими событиями, так что история Валиевой на него не повлияла.

– Какие перспективы видите в вопросе возвращения россиян на международную арену? И что ждет их после возвращения?

– Понятия не имею. Не могу сказать, что я когда-либо хорошо предсказывал действия ISU, – рассказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на 4 года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте на «Чемпионате» завтра в 8:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Валиева стала главным спортивным блогером страны. Допинг-дело прибавило ей популярности?
Валиева стала главным спортивным блогером страны. Допинг-дело прибавило ей популярности?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android