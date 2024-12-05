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«Дома красиво». Евгения Медведева показала, как украсила квартиру в преддверии Нового года

«Дома красиво». Евгения Медведева показала, как украсила квартиру в преддверии Нового года
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева показала в социальных сетях, как украсила свою квартиру к Новому году. На фото запечатлена праздничная ёлка и букет лилий.

«Дома красиво», — подписала фото Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

25-летняя Медведева, помимо серебра с Игр-2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы.

15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. Это дебютный проект Евгении такого рода. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с репортажем с прошедшего мероприятия:

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