«Дома красиво». Евгения Медведева показала, как украсила квартиру в преддверии Нового года

Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева показала в социальных сетях, как украсила свою квартиру к Новому году. На фото запечатлена праздничная ёлка и букет лилий.

«Дома красиво», — подписала фото Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

25-летняя Медведева, помимо серебра с Игр-2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы.

15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. Это дебютный проект Евгении такого рода. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с репортажем с прошедшего мероприятия: