Американский журналист признал смену слов в программе под Rasputin цензурой

Американский журналист Джеки Вонг высказался об инциденте с заменой части музыки в ритм-танце французской пары Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо.

— Что думаете о ритм-танце Евгении Лопарёвой и Жоффре Бриссо? Вас удивил выбор музыки [Boney M – Rasputin]?

— Лопарева/Бриссо всегда стараются выделяться, они смотрят на фигурное катание иначе, чем другие дуэты. Это весёлый, заводной ритм-танец, ребята хорошо с ним справляются. При этом, разумеется, я слышал, что они временно изменили текст в концовке, но теперь возвращают оригинальную концовку обратно.

— Разве это не был акт политической цензуры? Ей есть место в фигурном катании?

— Давайте честно: это происходит во всех видах спорта.

Напомним, на турнире Warsaw Cup Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо выступили с ритм-танцем, заменив последние слова в нарезке музыки с «Oh, those russians» на «Oh, those dancers».

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте завтра на «Чемпионате» в 8:00 мск.