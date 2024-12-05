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Итальянцы Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец на финале Гран-при ISU среди юниоров

Итальянцы Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец на финале Гран-при ISU среди юниоров
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Итальянские танцоры Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара выиграли ритм-танец на финале Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 68,66 балла.

Второе место заняли американские фигуристы Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский, получившие от судей 65,57 балла. Тройку лидеров замкнули немцы Дарья Гримм и Михаил Савицкий с результатом 64,84 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
05 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Окончено

Финал Гран-при ISU, юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара (Италия) — 68,66 балла
  2. Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 65,57
  3. Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия) — 64,84
  4. Элльяна Пил и Итан Пил (США) — 60,19
  5. Ирина Пидгайная и Артём Коваль (Украина) — 62,36
  6. Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно (Франция) — 63,24
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