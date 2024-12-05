Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итальянцы Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец на финале Гран-при ISU среди юниоров

Итальянские танцоры Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара выиграли ритм-танец на финале Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 68,66 балла.

Второе место заняли американские фигуристы Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский, получившие от судей 65,57 балла. Тройку лидеров замкнули немцы Дарья Гримм и Михаил Савицкий с результатом 64,84 балла.

Финал Гран-при ISU, юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец: