Эмбер Гленн выиграла короткую программу в финале Гран-при ISU, Сакамото — вне топ-3
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Действующая чемпионка США по фигурному катанию 25-летняя Эмбер Гленн вышла в промежуточные лидеры финала серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу американки с трикселем международные судьи оценили в 70,04 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2024, четверг. 23:05 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
70.04
2
Монэ Тиба
Япония
69.33
3
Хана Ёсида
Япония
64.23
Нельзя не отметить, что бронзовый призёр Олимпиады-2022, трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото в КП финала Гран-при стала только четвёртой из-за падения.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU, Гренобль. Женщины. Короткая программа:
- Эмбер Гленн (США) — 70,04 балла;
- Монэ Тиба (Япония) — 69,33;
- Хана Ёсида (Япония) — 64,23;
- Каори Сакамото (Япония) — 63,98;
- Рино Мацуике (Япония) — 62,63;
- Вакаба Хигути (Япония) — 61,61.
Свои произвольные программы в рамках финала Гран-при ISU женщины представят 7 декабря.
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