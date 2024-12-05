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Эмбер Гленн выиграла короткую программу в финале Гран-при ISU, Сакамото — вне топ-3

Эмбер Гленн выиграла короткую программу в финале Гран-при ISU, Сакамото — вне топ-3
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Действующая чемпионка США по фигурному катанию 25-летняя Эмбер Гленн вышла в промежуточные лидеры финала серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу американки с трикселем международные судьи оценили в 70,04 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2024, четверг. 23:05 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
70.04
2
Монэ Тиба
Япония
69.33
3
Хана Ёсида
Япония
64.23

Нельзя не отметить, что бронзовый призёр Олимпиады-2022, трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото в КП финала Гран-при стала только четвёртой из-за падения.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU, Гренобль. Женщины. Короткая программа:

  1. Эмбер Гленн (США) — 70,04 балла;
  2. Монэ Тиба (Япония) — 69,33;
  3. Хана Ёсида (Япония) — 64,23;
  4. Каори Сакамото (Япония) — 63,98;
  5. Рино Мацуике (Япония) — 62,63;
  6. Вакаба Хигути (Япония) — 61,61.

Свои произвольные программы в рамках финала Гран-при ISU женщины представят 7 декабря.

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