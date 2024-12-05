Эмбер Гленн выиграла короткую программу в финале Гран-при ISU, Сакамото — вне топ-3

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Действующая чемпионка США по фигурному катанию 25-летняя Эмбер Гленн вышла в промежуточные лидеры финала серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу американки с трикселем международные судьи оценили в 70,04 балла.

Нельзя не отметить, что бронзовый призёр Олимпиады-2022, трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото в КП финала Гран-при стала только четвёртой из-за падения.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU, Гренобль. Женщины. Короткая программа:

Эмбер Гленн (США) — 70,04 балла; Монэ Тиба (Япония) — 69,33; Хана Ёсида (Япония) — 64,23; Каори Сакамото (Япония) — 63,98; Рино Мацуике (Япония) — 62,63; Вакаба Хигути (Япония) — 61,61.

Свои произвольные программы в рамках финала Гран-при ISU женщины представят 7 декабря.