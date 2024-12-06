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Эксперт из США выделил казахстанского одиночника Михаила Шайдорова

Эксперт из США выделил казахстанского одиночника Михаила Шайдорова
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о представляющем Казахстан Михаиле Шайдорове. Фигурист тренируется в группе у российского специалиста Алексея Урманова.

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Михаил Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель — четверной тулуп

«Порадовал и казахстанец Михаил Шайдоров. Причём не только из-за каскада тройной аксель — четверной. Я вижу у него значительный прогресс по всем направлениям. Подкупает и его уверенность в себе, в катании, которой ранее он не обладал. Понравилось и то, как развивается дуэт Оливия Смарт/Тим Дик. В этом сезоне они стали единым целым. Особенно отмечу их произвольный танец под саундтрек из фильма «Дюна», — заявил Вонг.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте на «Чемпионате» в пятницу, 6 декабря, в 8:00 по московскому времени.

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