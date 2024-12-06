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Эксперт из США считает, что Дэвис и Смолкин будут в топ-10 на чемпионате мира

Эксперт из США считает, что Дэвис и Смолкин будут в топ-10 на чемпионате мира
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о перспективах бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Ныне дуэт выступает за сборную Грузии.

– Вы видели прокаты Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? Что думаете об их перспективах?
– В этом году у них очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира в этом сезоне.

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– Они прибавили после того, как стали работать с академией Монреаля?
– Результат не приходит сразу. Когда вы меняете тренера или команду, вам всегда требуется время на адаптацию. Каждый тренер подчёркивает разные аспекты катания, у каждого своё видение. Прогресс будет, но всё это займёт время.

Диана Дэвис — дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын заслуженного артиста России актёра Бориса Смолкина.

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