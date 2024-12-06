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Журналист из США заявил, что японец Кагияма сильнее Малинина

Журналист из США заявил, что японец Кагияма сильнее Малинина
Илья Малинин.
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о лидерах в мужском одиночном катании. По его мнению, японский фигурист Юма Кагияма сильнее американца Ильи Малинина.

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«Пусть у них и нет четверного акселя, но потенциал для роста у Юмы Кагиямы и Адама Сяо Хим Фа есть. У обоих в репертуаре есть как минимум по четыре разных четверных прыжка. Возможно, они будут и усложнять свою программу. По моему мнению, если брать не технику, а оценивать навыки комплексно, то Кагияма для меня всё ещё более сильный и разносторонне развитый фигурист, чем Малинин. Конечно, для того, чтобы догнать Илью, им придётся добавлять четверные. Но хочется видеть комплексное развитие — и техники, и артистизма», — заявил Вонг.

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