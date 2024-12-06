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Аналитик Вонг: на Западе много людей, следящих за российским фигурным катанием

Аналитик Вонг: на Западе много людей, следящих за российским фигурным катанием
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Американский журналист Джеки Вонг рассказал, что люди на Западе продолжают следить за российским фигурным катанием. Напомним, фигуристы из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

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«Люди, которые следили за катанием определённой фигуристки, определенно будут её помнить. И я знаю, что на Западе и сейчас есть много людей, до сих пор следящих за российским фигурным катанием, — так что эти люди будут помнить и имена российских спортсменов», — отметил Вонг.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.

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