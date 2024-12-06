Аналитик Вонг: на Западе много людей, следящих за российским фигурным катанием

Американский журналист Джеки Вонг рассказал, что люди на Западе продолжают следить за российским фигурным катанием. Напомним, фигуристы из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

«Люди, которые следили за катанием определённой фигуристки, определенно будут её помнить. И я знаю, что на Западе и сейчас есть много людей, до сих пор следящих за российским фигурным катанием, — так что эти люди будут помнить и имена российских спортсменов», — отметил Вонг.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.