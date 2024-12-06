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Американский журналист ждёт возвращения Косторной на лёд

Американский журналист ждёт возвращения Косторной на лёд
Алёна Косторная и Георгий Куница.
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о чемпионке Европы Алёне Косторной. Ранее фигуристка выступала в одиночном катании, однако впоследствии перешла в парное, где соревнуется в дуэте с супругом Георгием Куницей.

«Здорово слышать, что она продолжает кататься и соревноваться, не прошла любовь к спорту, теперь она проявляется в парном катании. Я знаю, что сейчас она берёт перерыв на два сезона. Очень интересно будет посмотреть, что у неё получится впоследствии, когда вернётся на лёд», — сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В ноябре 2024 года Алёна Косторная сообщила, что они с Георгием Куницей пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте здесь:
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