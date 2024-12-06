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Журналист Вонг: российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию, чтобы выступать

Журналист Вонг: российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию, чтобы выступать
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о ситуации российских фигуристов. Напомним, спортсмены из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

«Очевидно, что российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию для того, чтобы продолжать выступать. А для спортсменов, соревнующихся на международном уровне, цели остались прежними: фокус остаётся на крупных зарубежных стартах, как и всегда. Российские фигуристы и ранее выделяли важность внутренних турниров, поэтому мотивация хорошо себя показать на домашней арене и продолжает их подпитывать», — сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте здесь:
«Допинг Валиевой на санкции против российских фигуристов не повлиял». Взгляд из США
Эксклюзив
«Допинг Валиевой на санкции против российских фигуристов не повлиял». Взгляд из США
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