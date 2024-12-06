Журналист из США считает соревнования без российских фигуристов полноценными

Американский журналист Джеки Вонг заявил, что считает международные турниры без россиян полноценными. Напомним, фигуристы из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

– Россиян не хватает на международной арене? Считаете ли вы турниры без участия фигуристов из России полноценными?

– Разумеется. Соревнования проводят среди тех, кто приехал на старт и готов соревноваться, – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.