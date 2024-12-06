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Журналист из США считает соревнования без российских фигуристов полноценными

Журналист из США считает соревнования без российских фигуристов полноценными
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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Американский журналист Джеки Вонг заявил, что считает международные турниры без россиян полноценными. Напомним, фигуристы из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

– Россиян не хватает на международной арене? Считаете ли вы турниры без участия фигуристов из России полноценными?
– Разумеется. Соревнования проводят среди тех, кто приехал на старт и готов соревноваться, – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте здесь:
«Допинг Валиевой на санкции против российских фигуристов не повлиял». Взгляд из США
Эксклюзив
«Допинг Валиевой на санкции против российских фигуристов не повлиял». Взгляд из США
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