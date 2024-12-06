Аналитик Вонг: ISU считает, что появление пятерных на соревнованиях нежелательно

Американский журналист Джеки Вонг высказался о возможности исполнения фигуристами пятерных прыжков.

«ISU не стал пояснять, почему именно такая шкала оценок была выбрана. Но тут и правда вопрос в стимуляции спортсменов. Или наоборот – в отсутствии этого стимула. Подобно тому, как ISU снизил базовую оценку у четверного выброса в парном катании, чтобы лишить парников дополнительной мотивации их исполнять. Сейчас то же самое делают и с пятерными.

По крайней мере, на данный момент ситуация обстоит так: пятерные нежелательны. Но ведь в конечном счёте во всём мире пока есть только один человек, который разучил все шесть существующих четверных прыжков. Ещё наберется несколько фигуристов, у кого по четыре-пять разных стабильных квадов. Так что до пятерных нам ещё предстоит долгий путь», – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.