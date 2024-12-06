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Аналитик по фигурному катанию оценил новый возрастной ценз

Аналитик по фигурному катанию оценил новый возрастной ценз
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о новом возрастном цензе в фигурном катании.

«Новый возрастной ценз должен прежде всего изменить то, как тренеры планируют траекторию развития своих фигуристов. Если конечной целью является конкретное соревнование (например, Олимпиада), тренировки и план будут корректироваться, чтобы выводить на пик именно к этому старту.

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В целом мне нравится, что акценты перемещаются с попыток получить мгновенный результат в сторону более длительных карьер у фигуристок. Девушки слишком много и усердно тренировались, забирая у себя лучшие годы молодой жизни, только лишь для того, чтобы показать, на что они способны в течение двух-трёх сезонов, после чего уйти на пенсию», – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В июне 2022 года Международный союз конькобежцев объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте здесь:
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