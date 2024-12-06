Экс-россиянка Самоделкина: получаю много сообщений, куда пропала. Устала от соцсетей

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, назвала причины отсутствия активности в своих социальных сетях в последнее время. По её словам, это связано с усталостью.

«Всем привет. Получаю много сообщений, куда я пропала. Устала от социальных сетей, хочу взять перерыв. Со мной всё хорошо. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. Пока что ничего необычного. Всё в рабочем режиме. Если что-то произойдёт, обязательно дам знать», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.