Чемпионка США: на исполнение тройного акселя меня вдохновила Туктамышева

Действующая чемпионка США по фигурному катанию 25-летняя Эмбер Гленн призналась, что училась прыжкам, в том числе тройному акселю, наблюдая за прокатами чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой. По словам Гленн, Туктамышева стала для неё примером, так как исполняла элементы ультра-си уже во взрослом возрасте.

«Можно сказать, что на тройной аксель меня вдохновила Елизавета Туктамышева. Я долго изучала, как она его прыгает, — бесконечно смотрела её прокаты и рассматривала каждый нюанс прыжка.

Она одна из очень редких примеров, когда тройной аксель делает не девушка с юниорским телом, а взрослая фигуристка. Это ведь совсем другая история: тело после пубертата меняется, изменяются его пропорции — поэтому и подход к самому прыжку должен быть совершенно другой. Невозможно заходить на него с той же техникой, что у девочек в 15 лет.

Мой тройной аксель больше похож на мужской аксель, чем на стандартный аксель юниорок. Наверное, тут нужна другая амплитуда прыжка — и у Елизаветы было именно так. Поэтому, конечно, она была для меня примером и ролевой моделью в этом вопросе», — сказала Гленн.

Напомним, вчера, 5 декабря, Гленн вышла в промежуточные лидеры финала серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу американки с трикселем международные судьи оценили в 70,04 балла.