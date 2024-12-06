Аналитик Вонг оценил прогресс чемпиона мира Ильи Малинина

Американский журналист Джеки Вонг высказался об американском фигуристе Илье Малинине. Он отметил прогресс спортсмена за последний год.

«За последние два сезона он значительно прибавил во всех аспектах. Думаю, он продолжит подталкивать себя к развитию во всех направлениях. Хореография — то, в чём он действительно прибавил сильнее всего. Это особенно заметно, когда он исполняет свои программы без прыжков: видно, как Илья тонко передаёт музыку, расставляет отдельные акценты, чувствует мелодию. Раньше этого не наблюдалось», – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Малинин — сын русских эмигрантов, фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой.